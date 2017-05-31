Пожилую велосипедистку убило молнией

31.05.2017 10:22 · 0 комментариев

В пригороде Аахена от удара молнии погибла 73-летняя велосипедистка. По словам представителей местного пожарного управления, разряд молнии оказался такой силы, что у велосипеда расплавилась цепь.

Тело женщины было обнаружено прохожим вечером 29 мая. Пенсионерка погибла на месте, сообщает Local.

29 и 30 мая сразу в нескольких регионах Германии прошли сильные грозы, сопровождавшиеся градом. В ряде городов страны из-за ливневых дождей были затоплены подвалы жилых домов.

Согласно статистическим данным, в период с 1980 по 2014 годы в Германии от ударов молнии погибли 277 человек, или примерно по восемь человек в год.

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