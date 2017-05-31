В Германии взорвалась граната 1940-х годов, купленная на блошином рынке

31.05.2017 10:18   ·   0 комментариев

© animaflora - Fotolia.com

© animaflora — Fotolia.com

Взрыв прогремел в городе Хеннеф. В одном из местных гаражей взорвалась 1940-х годов, купленная владельцем помещения на блошином рынке. эвакуировала жителей соседних домов. К счастью, никто не пострадал, сообщает segodnya.ua.

На место происшествия прибыли саперы. Они оцепили близлежащую железнодорожную станцию и участок шоссе.

51-летний владелец гаража заявил, что купил целый ящик снарядов времен Второй мировой на местном рынке. В настоящий момент мужчина находится под следствием. Он обвиняется в незаконном хранении оружия.

Какое наказание грозит мужчине, пока неизвестно.

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