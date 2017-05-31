Шторм в Берлине

31.05.2017 10:15 · 0 комментариев

В столице Германии прошла первая в этом году гроза. Ураганный ветер, который в некоторых местах достигал 27-и метров в секунду, сбивал с ног прохожих, повалил десятки деревьев и рекламные щиты.

Часть дорог были перекрыты из-за больших луж. Осадки оказались такими сильными, что затопило метро. Прямо на станции люди ходили по щиколотку в воде.

mir24.tv

Берлин, гроза, наводнение, шторм