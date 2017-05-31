Трагедия в Мюнхене: 15-летняя девушка утонула в Айсбахе

31.05.2017 10:12 · 0 комментариев

15-летняя школьница, которая утонула во время купания с подругами в мюнхенском Айсбахе (Eisbach), не умела плавать. Как сообщила полиция во вторник, 30.05.2017, девушки находились в жаркий понедельник, 29.05.2017, на лужайке в Английском саду (Englischer Garten).

Подруги вчетвером стали возле воды, взявшись за руки, и хотели вместе прыгнуть в воду. То, что одна из них не умела плавать, подруги не знали. Непосредственно перед прыжком две девушки с внешних сторон отпустили руки, так что в воду прыгнули только две в середине цепочки, в том числе 15-летняя жертва. Внезапно она исчезла из виду.

Девушки сразу же бросились ее искать, им помогали другие отдыхающие. Когда они не смогли найти подругу, то через пять минут позвонили в полицию. Спасатели обнаружили школьницу вскоре после 19.00 в безжизненном состоянии на водосливе. Подруги 15-летнией девушки находились в состоянии шока, и им была оказана помощь командой кризисных психологов.

Айсбах, ручей, который протекает через Английский сад и известен своим серфингом на волнах, летом привлекает многих отдыхающих. Однако его воды довольно коварны. В некоторых местах они глубоки, а в других ручей течет умеренно, и его глубина только по пояс.

Айсбах, купание, Мюнхен