Федеральное правительство расследует злоупотребления иностранцами из ЕС относительно детских пособий

31.05.2017 10:10   ·   0 комментариев

© babimu - Fotolia.com

© babimu — Fotolia.com

Федеральное правительство, согласно сообщению газеты «Bild», считает, что многие иностранцы из стран ЕС неправомерно получают пособия на детей, проживающих в их родной стране. В ответе Министерства финансов (Finanzministerium) на запрос в Бундестаге, который цитирует газета во вторник, 30.05.2017, говорится, что «выборочные проверки свидетельствуют о злоупотреблении пособиями на детей, росте мошенничества до уровня организованной формы».

В соответствии с данными Федерального агентства занятости (Bundesagentur für Arbeit), в прошлом году Германия выплатила 537 миллионов евро пособий на 168 400 детей, которые живут в других странах ЕС. Таким образом, число детей, имеющих право на , с 2010 года увеличилось в пять раз.

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