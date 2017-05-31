600 000 молодых людей считаются интернет-зависимыми

31.05.2017 10:08   ·   0 комментариев

© godfer - Fotolia.com

© godfer — Fotolia.com

В настоящее время 600 000 подростков и молодых людей в Германии считаются -зависимыми, а два с половиной миллиона – проблемными пользователями Интернета. 70 процентов детей детсадовского возраста используют мобильный телефон родителей больше, чем полчаса в день, 90 процентов из них бесконтрольно. Однако родительские смартфоны влияют на здоровье детей раннего возраста.

Кельнский профессор медицинской экономики Райнер Ридель (Rainer Riedel) обнаружил существенные доказательства связи между нарушениями кормления и засыпания у детей раннего возраста и использованием цифровых средств массовой информации их родителями. Кроме того, в этом возрасте могут возникнуть нарушения отношений.

Ученые связывают гиперактивность, а также проблемы с концентрацией и речью у детей в возрасте от двух до пяти лет с использованием ими средств массовой информации. Ответы родителей показывают, что почти 70 процентов детей могут обходиться без цифровых средств массовой информации только максимум два часа. У старших детей исследователи обращают внимание на повышенное потребление сладостей во время использования средств массовой информации. Значительная часть опрошенных молодых людей отметили, что у них есть проблемы с самоконтролем использования Интернета.

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