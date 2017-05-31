Германия и Индия инвестируют миллиарды в технологии будущего

31.05.2017 10:06 · 0 комментариев

Индия является одной из наиболее быстро растущих развивающихся стран, и Германия, как страна-экспортер, надеется извлечь выгоду из более тесного сотрудничества. Теперь обе стороны хотят укрепить сотрудничество: в присутствии канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Индии Нарендры Моди (Narendra Modi) обе стороны договорились о создании совместного бюджета развития размером в несколько миллиардов долларов. «Мы расходуем ежегодно один миллиард евро», сказала Меркель после немецко-индийских правительственных консультаций, на которых обсуждались такие темы, как сотрудничество городов, возобновляемые источники энергии и отрасль солнечной энергетики.

Меркель подчеркнула, что Германия будет поддерживать Индию в реализации парижского соглашения о защите климата. «Индия интенсивно реализует это соглашение», сказала Меркель. Однако эта страна с численностью населения более одного миллиарда находится на другой стадии развития, чем Германия.

Визит Моди сопровождается надеждами, что торговля между Германией и Индией может компенсировать потери, которые ожидаются от Брексита и протекционистской политики Соединенных Штатов. Действительно, в первом квартале экспорт Германии в Индию вырос на 19 процентов. Тем не менее, общий объем экспорта в Индию в 2016 году составил менее десяти миллиардов долларов. Для сравнения: в США немецкие товары были поставлены на сумму 107 млрд. долларов.

Индия, Меркель, Нарендра Моди, сотрудничество