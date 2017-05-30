В Баварии перекрыли автобан из-за денег

30.05.2017 09:39 · 0 комментариев

Мужчина бросился собирать деньги, а свидетели происшествия вызвали полицию.

Инцидент произошел вечером 17 мая на скоростном шоссе А9 в Баварии в районе Ингольштадта. Местный предприниматель вез с собой на мотоцикле заработную плату в девять тысяч евро в маленьких купюрах. Неожиданно пакет выпал, и банкноты разлетелись по шоссе.

Дорогу перекрыли на пятнадцать минут, за которые предприниматель собрал деньги. Прибывшие на место происшествия стражи порядка проверили у предпринимателя квитанцию о снятых средствах и, убедившись, что деньги принадлежат именно мотоциклисту, согласились перекрыть дорогу, и даже помогли собрать купюры. При всем этом приблизительно 1500 евро отыскать так и не удалось — их или унесло ветром, или подобрали иные водители.

gursesintour.com

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