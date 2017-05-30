В Минобороны ФРГ тестируют одежду для беременных женщин-солдат
30.05.2017 09:41 · 0 комментариев
Министерство обороны Германии сообщило о начале тестирования военной формы для беременных женщин-солдат. В пресс-релизе, опубликованном накануне бундесвером, демонстрируется образец такой одежды, передает Deutsche Welle.
Сообщается, что министр обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен приняла решение создать военную форму и ее полевой вариант для беременных военнослужащих еще 1,5 года назад. После этого нанятые мастера занимались разработкой подходящих моделей. И вот, накануне бундесвер сообщил о начале тестирования — для этого были выбраны 60 добровольцев, которые в специальном опроснике должны будут рассказать о своих ощущениях от ношения вариантов одежды из различных тканей.
Как ожидается, внедрение нового типа формы состоится уже в следующем году. Напомним, в настоящее время в немецкой армии служат более 20 тысяч женщин, беременных из них около 400.
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армия, беременность, военная форма, женщины-солдаты
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