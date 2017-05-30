В Германии прихожан благословляет священник-робот

30.05.2017 09:43 · 0 комментариев

В Германии в одной из церквей состоялась необычная служба. Ее отличие от прочих подобных в том, что паствой получалось благословение от священника, роль которого исполнялась роботом.

Прихожане при этом могли выбрать тип благословления. И даже тембр голоса «священника». Кроме того, использование робота позволило распечатку библейских цитат. Как говорят, данное новшество заинтересовало даже атеистов. Нововведение в отправлении религиозного культа продемонстрировано христианской церковью Виттенберга. Она находится на территории земли Саксония-Анхальт в Германии. Роботизированный служитель культа занимается чтением Святого писания и благословлением паствы.

Знатоками отмечается, именно данный город был значим в Реформации христианской церкви. Он известен зарождением протестантизма. И в нем начинал свое движение Мартин Лютер.

Робота разработали специалисты из евангелической церкви Гессена. На груди новоявленный «священник» имеет экран сенсорного типа. Посредством него осуществляется интерактивное общение с паствой. Как сообщил Себастьян фон Герен, представитель церкви Виттенберга, христиане неоднозначно восприняли инновацию. Часть высказалась позитивно. Но многие считают, они не могут получать благословление от робота. А вот атеисты не задавались вопросами религии. А просто стали посещать храм в целях общения с роботом.

vladtime.ru

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