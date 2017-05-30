Полицейская операция в Берлине-Шёнеберге: обнаружен подозрительный автомобиль

30.05.2017 09:45 · 0 комментариев

В понедельник утром, 29.05.2017, берлинская полиция перекрыла главную улицу в округе Шёнеберг (Schöneberg). Причиной стало обнаружение подозрительного автомобиля. На место прибыли также специалисты федерального управления криминальной полиции. Об этом берлинская полиция сообщила на Twitter.

По имеющейся информации, речь идёт об автомобиле BMW. Он показался подозрительным, потому что из него свисали кабели и на заднем сиденье лежала канистра. Номерные знаки этого автомобиля были заявлены как украденные. В качестве меры предосторожности был эвакуирован детский сад, который находится поблизости.

В 11 часов 30 минут полиция дала отбой: провода, по-видимому, являются самодельным зарядным устройством для USB. В настоящее время ведётся проверка мужчины, который утверждал, что является владельцем автомобиля.

BMW, полиция, происшествие