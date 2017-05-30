Котбус вводит запрет на алкоголь

30.05.2017 09:47 · 0 комментариев

Городская администрация и полиция совместно предпринимают меры против роста преступности в центральных районах города Котбус (Cottbus): запрет на алкоголь, собственная следственная группа, увеличение присутствия полиции. 1 июня вступает в силу запрет на алкоголь на площади Stadthallenvorplatz, прилегающей области к парку Puschkinpark и вокруг Государственного театра, как объявил в пятницу, 26.05.2017, в Котбусе советник по вопросам порядка в городе Томас Бергнер (Thomas Bergner). Новые правила вводятся как бессрочные. Через некоторое время будет проведена проверка относительно того, улучшилась ли ситуация.

Полиция также увеличила свой контингент в вечерние и ранние ночные часы в опасных местах, как пояснил начальник полиции Ханс-Юрген Мёрке (Hans-Jürgen Mörke). Дополнительно задействованы, как минимум, десять полицейских. В следственной группе, которая называется «Центр города» («Innenstadt»), работают три сотрудника, которые занимаются исключительно преступлениями в опасных местах, где происходят столкновения между разными группами: алкоголиками, наркоманами, молодёжью, правыми и иммигрантами. В последнее время столкновения происходили неоднократно.

алкоголь, безопасность, Котбус, общественные места