Многие жители Германии ведут себя в Интернете неосторожно

30.05.2017 09:37 · 0 комментариев

Жители Германии знают об опасностях Интернета больше, чем в предыдущие годы. Тем не менее, их готовность использовать соответствующие защитные меры уменьшается. Таковы результаты нового индекса безопасности, представленного ассоциацией «Безопасность Германии в сети» (Deutschland sicher im Netz (DsiN)). При этом угрозы значительно возрастают. В этом году индекс составил лишь 61,1 пунктов, а в 2016 году этот показатель составлял 65,4 пункта. Чем он выше, тем лучше подготовлены пользователи к защите от угроз из Интернета.

Количество кибер-атак преступников значительно увеличилось, о чём заявил Томас Кремер (Thomas Kremer), генеральный директор ассоциации. Атаки становятся всё более профессиональными. Кроме того, продолжают развиваться цифровые технологии. Как сказал Т. Кремер, содействие развитию цифровой грамотности становится основной задачей, но просвещение должно осуществляться профессионально.

Особое внимание авторы исследования в первый раз уделили в этом году, кроме домашней сети, интернет-магазинам, интернет-банкингам и транспорту, цифровым услугам в сфере здравоохранения и жизненно важных услуг. Население постоянно становится старше, и поэтому аспекты здоровья приобретают большее значение. Ассоциация DsiN также объявила об образовательной инициативе для школ. В частности, для школьников в возрасте от 10 до 15 лет компьютерная грамотность должна преподаваться по всем предметам. Реализация инициативы «DigiBitS» начнётся в 2017/2018 учебном году в школах Берлина и Бранденбурга.

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