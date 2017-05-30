В Северной Германии сон лучше

30.05.2017 09:35 · 0 комментариев

Жители Северной Германии спят лучше, чем люди в Южной Германии. Как показывает представленный в Берлине «Атлас сна 2017″ («Schlafatlas 2017″), жители Бремена, Гамбурга или Шлезвиг-Гольштейна не только лучше спят, а и принимают гораздо меньше снотворных, чем население Баварии и Баден-Вюртемберга. Кроме того, жители Южной Германии жалуются, что сон у них отнимают стрессы на работе. Рейнланд-Пфальц является федеральной землей «ранних пташек» – там люди встают в среднем в 6 часов 35 минут. А в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия позже всего ложатся спать – в 22 часа 17 минут.

В целом самый лучший сон в федеральной земле Бремен, которая возглавляет рейтинг регионов, за ней следуют Рейнланд-Пфальц и Заарланд. Наиболее удовлетворены сном, по собственной оценке, бременцы. Они отдыхают дольше, чем в среднем по стране. Кроме того, в ганзейском городе наименьшее число жителей с ночной остановкой дыхания, так называемым апноэ, что говорит о спокойном сне.

Хуже всего спят в Баварии, Саксонии-Ангальт и Берлине. Берлинцы страдают от проблем большого города. Увеличение шумовой нагрузки, более высокие температуры окружающей среды и растущее напряжение на работе в больших городах оказывает негативное влияние на сон. Но и жители Баварии не особенно хорошо отдыхают: нигде в Германии люди не чувствуют себя более усталыми после пробуждения, чем здесь. В Баварии также отмечается самый высокий уровень использования снотворных во всей Германии и самая большая доля тех, кто храпит.

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