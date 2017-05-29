Facebook раскритиковала немецкий законопроект против ненависти в Сети

29.05.2017 08:55 · 0 комментариев

Социальная сеть Facebook критикует законопроект, инициированный министром юстиции Германии Хайко Маасом, направленный против распространения ненависти в интернете, сообщили СМИ.

Инициатива предусматривает, что «очевидно незаконное содержимое» должно быть удалено соцсетями в течение 24 часов. В сложных случаях срок может быть продлен до 7 дней. При нарушениях на интернет-компании может быть наложен штраф размером до 50 млн евро, сообщила Deutsche Welle со ссылкой на издание Wirtschaftswoche.

Социальная сеть выразила мнение, что «правовое государство не может сваливать на частные компании свои просчеты и перекладывать ответственность». Критике также подвергаются и размеры штрафов, которые в заявлении Facebook называются «непропорциональными».

Против законопроекта выступают также журналистские и экономические организации.

Между тем, министр юстиции Германии рассчитывает, что депутаты бундестага рассмотрят законопроект до ухода на летние каникулы.

Напомним, в ноябре прошлого года против основателя Facebook Марка Цукерберга и ведущих менеджеров американской компании в Германии возбудили дело о разжигании межнациональной розни.

vz.ru

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