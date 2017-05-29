Президент Германии призвал к сближению католиков и протестантов

29.05.2017 08:51 · 0 комментариев

В Виттенберге, где 28 мая закончился 36-й съезд Евангелической церкви Германии, президент Франк-Вальтер Штайнмайер в своей речи объявил о том, что «тесное сотрудничество христиан идет на пользу всей Германии», и южноафриканский епископ Макгоба призвал «слышать крик остальных людей и остальных планет». Сообщает DW.

На завершающей службе под открытым небом собрались, по оценкам организаторов, 120 тыс. человек. «Как президент данной страны я хочу пожелать успеха на этом пути, так как живой экуменический обмен между религиями и тесное сотрудничество христиан идут во благо всей стране».

Отмечено, что за пять дней съезда, который начался 24 мая в Берлине, случилось около 2,5 тысячи мероприятий, в частности, арт-проекты, дискуссионные площадки, практические семинары и чтения Библии.

Как докладывало ИА REGNUM, что празднование юбилея началось 24 мая в Берлине проведением круглого стола, в котором приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель и прежний президент США Барак Обама. В завершение был пикник и концерт. Среди «звездных» гостей был прежний президент США Барак Обама. В 2015 г. Дни посвящены 500-летию Реформации, начатой Мартином Лютером в 1517 в Виттенберге. Это сочинение и положило начало мощному реформаторскому движению в европейских странах, потрясшему основы всесильной в то время Римско-католической церкви.

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