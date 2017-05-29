BMW из-за проблем с поставками приостановит производство в Китае и ЮАР

29.05.2017 08:45 · 0 комментариев

Компания BMW AG сообщила, что в понедельник, 29 мая, приостановит производство на своих заводах, расположенных в Китае и Южной Африке, из-за нехватки деталей рулевого управления. Об этом передает агентство Bloomberg, ссылаясь на пресс-секретаря BMW AG Михаэля Ребштока, пишет сайт mir24.tv.

Как сообщается, временно остановить производство немецкой компании пришлось в связи с тем, что неназванная компания-поставщик из Италии вовремя не поставила детали для рулевого управления. Из-за этого BMW AG несет ежедневные убытки, которые, как рассказал журналистам Михаэль Ребсток, пока «посильны», но их объем «пока нельзя оценить».

Между тем немецкие СМИ пишут, что проблемы с поставками стали для BMW причиной убытков в размере свыше 10 млн. евро в день.

«Решением данной проблемы сейчас занимается группа специалистов», – указал пресс-секретарь автопроизводителя.

Агентство сообщает, что работа на заводах в китайском Шэньяне и южноафриканском Росслине остановится на один день. Кроме того, завод в Лейпциге, который с пятницы не работает, в понедельник будет частично закрыт. При этом точная дата возобновления его работы пока неизвестна. Также несколько дней не работал другой завод компании в Германии, расположенный в Мюнхене. На данных заводах собираются модели BMW с 1-й по 4-ю серии.

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