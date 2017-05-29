Мюнхенским исследователям впервые удалось сфотографировать людей сквозь стены

29.05.2017 08:41 · 0 комментариев

Кто не представлял себе, что он может видеть сквозь стены? В настоящее время это удалось немецким ученым. Они сфотографировали людей и предметы сквозь стены и сделали это с помощью сигналов Wi-Fi.

Для своего открытия ученые использовали передачу электромагнитных волн Wi-Fi. С их помощью они создали трехмерные образы помещений. Новинкой при этом, по мнению исследователей, является голографическая обработка. Там, где обычно останавливается фотография, начинается отражение волн сигналов Wi-Fi. Это обеспечивает изображение всего пространства.

До сих пор эта технология все ещё находится в фазе тестирования. Она также работает с сигналами мобильных телефонов и Bluetooth. Применение метода, по данным исследователей, предполагается осуществлять в автоматизированных промышленных установках, но также и для лучшего поиска жертв лавин или землетрясений.

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