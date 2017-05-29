Брат манчестерского террориста планировал нападение на немецкого посланника в ООН

29.05.2017 08:39   ·   0 комментариев

© Nomad_Soul - Fotolia.com

© Nomad_Soul — Fotolia.com

Во время теракта, совершенного террористом-смертником на концерте Арианы Гранде (Ariana Grande) в Манчестере (Manchester) погибли, по крайней мере, 23 человека, а 59 получили ранения. Личность подозреваемого в настоящее время уже установлена. Это 22-летний британец ливийского происхождения, который уже попадал ранее в поле зрения властей.

Младший брат манчестерского террориста, по информации британских СМИ, планировал нападение на немецкого посланника ООН в Ливии Мартина Коблера (Martin Kobler). Как сообщила в воскресенье, 28.05.2017, газета «Telegraph», запланированное в начале этого года нападение на конвой удалось своевременно предотвратить.

Газета ссылается на дипломатические круги. 20-летний Хашим Абеди (Hashim Abedi) был важным членом группы джихадистов. Ливийские силы безопасности вели наблюдение за этой группой в течение нескольких месяцев. 20-летний Хашим был задержаны в столице Ливии Триполи (Tripolis) на следующий день после теракта, совершенного его братом Салманом Абеди (Salman Abedi) в Манчестере.

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