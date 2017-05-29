Блок Меркель уверенно опережает партию Шульца

29.05.2017 08:37 · 0 комментариев

Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с действующим федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель продолжает уверенно лидировать в германском рейтинге публичного мнения. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) теряет голоса, свидетельствуют результаты опроса социологического института Emnid, опубликованные в воскресенье в газете Bild am Sonntag.

Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября.

В поддержку СДПГ высказались 25% респондентов и, таким образом, за последнее время партия потеряла 1%.

«Зеленые», «Левые», свободные демократы и «Альтернатива для Германии» набрали по 8% голосов. СДПГ завоевала доверие германцев к середине зимы данного года, когда от партии на пост канцлера ФРГ был выдвинут Мартин Шульц, но на текущий момент продолжает терять собственных приверженцев. Напомним, что в самом начале февраля социал-демократы побили десятилетний рекорд собственной популярности, вырвавшись в лидеры с 31% поддержки против 30% у ХДС. Не сохранил господин Шульц и собственный рейтинг.

«Эффект Шульца был обманчив, он дал слабину партии», — добавил он, имея ввиду случай, когда Мартин Шульц был избран главой СДПГ, а позже — баллотирован на пост канцлера ФРГ. При всем этом еще зимой поддержка лидера СДПГ достигала 46% против 40% у госпожи Меркель.

gursesintour.com

Меркель, опрос, рейтинг, Шульц