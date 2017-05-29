Меркель критикует Трампа

29.05.2017 08:35 · 0 комментариев

После блокирования решения президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) канцлер Ангела Меркель выразила разочарование по поводу провала саммита G7 по проблеме климата. «Общая дискуссия на тему климата была очень неудовлетворительной», сказала Меркель на встрече лидеров семи ведущих промышленно развитых стран в итальянском городе Таормине (Taormina). По вопросу парижского договора о климате голоса составили шесть к одному, так как неясно, останутся ли США в Парижской конвенции или нет. Однако остальные шесть государств и ЕС очень чётко заявили, что «не отступят здесь от своей позиции» и «не пойдут на компромиссы».

То, что страны G7 не сомкнули свои ряды относительно глобального климатического соглашения в Париже, было связано с Трампом. Шесть из семи лидеров ведущих промышленно развитых стран в совместной итоговой декларации взяли на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Со стороны правительства США до недавнего времени не было чёткого заявления о борьбе с изменением климата. Трамп неоднократно заявлял, что склоняется к прекращению членства в соглашении, и выразил сомнение в том, что глобальное потепление вызвано деятельностью человека.

Вместе с тем большой торговый спор G7 удалось предотвратить. Согласно дипломатическим источникам, лидерам стран и правительств неожиданно удалось добиться формулировки о борьбе с протекционизмом. Обозначенное Меркель соглашение как «разумное решение» до последнего момента было под вопросом из-за предыдущего курса Трампа на блокирование. После острых дискуссий лидеры G7 объявили о приверженности открытым рынкам, Всемирной торговой организации и осудили недобросовестную торговую практику.

G7, климат, Меркель, саммит, Трамп