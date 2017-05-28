Пиво из черствого хлеба

28.05.2017 09:46 · 0 комментариев

Новое швейцарское пиво янтарного цвета и пряное на вкус. Особый оттенок придает ему сахар из хлебных корочек. Хмельной напиток варит из хлеба Доминик Мейерханс, который называет его «ценным наслаждением».

Мейерханс — мельник в шестом поколении, и он хочет помочь уменьшить количество выбрасываемых продуктов. Мужчина забирает из булочных непроданный хлеб, сушит его, перемалывает и варит из него пиво, добавив воду, дрожжи, хмель и ячменный солод. Хлеб заменяет примерно 30 % солода. Чтобы получить около 10000 гектолитров напитка под названием Damn Good Bread Beer, его необходимо 8 тонн.

Эксперименты с мучным продуктом проводят также студенты в Институте Нижнего Рейна в Крефельде. Однако в Германии напиток, полученный с использованием хлеба, называть «пивом» можно только в кавычках, что связано с законом о чистоте.

В Европе в мусор попадают гигантские горы еды: придавленные фрукты, товары с истекшим сроком годности, салат, который завял в холодильнике и многое другое. В целом, согласно экологическому фонду WWF, на одного человека каждый год приходится минимум 123 кг выброшенных продуктов, пригодных для употребления в пищу.

В одной только Германии каждую секунду в мусор превращается 300 кг еды. Если бы удалось избежать этих потерь, то количество парниковых газов, попадающих в атмосферу, уменьшилось бы на 48 миллионов тонн. К 2030 году ООН планирует добиться во всем мире сокращения продуктовых отбросов вдвое.

В Германии есть магазины, где продают, например, искривленную морковь и мелкий картофель, который отбраковывают в других местах. В некоторых ресторанах в Берлине из перезрелых плодов делают чатни, а из несвежего хлеба — маффины.

europe-today.ru

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