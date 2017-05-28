Турция назвала условия допуска немецких депутатов на базу Инджирлик

28.05.2017 09:44 · 0 комментариев

Руководители МИД Турции и Германии рассмотрят вопрос о допуске немецких депутатов на авиабазу Инджирлик, однако, среди депутатов не должно быть тех, кого Анкара осуждает в поддержке терроризма, объявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила на саммите НАТО в Брюсселе, что основной темой ее встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом будет ситуация вокруг допуска немецких парламентариев на турецкую авиабазу Инджирлик. Напомним, Анкара в последний момент отменила визит депутатов, сообщив, что не даёт допуск на базу.

«Иногда среди немецких депутатов встречают те, кто открыто поддерживает террористов».

Он добавил, что Турция даст разрешение на визит немецких законодателей, ежели их список будет приемлемым для нее. Об этом 26 мая сообщило МИД Германии.

По утверждению Меркель, германские военнослужащие покинут базу, если парламентариев туда не пустят. Вероятной предпосылкой такого шага турецких властей стало решение Берлина предоставить убежище военнослужащим, которых в Турции обвиняют в причастности к военному мятежу летом 2016 года.

Прошедшим летом Турция также не пустила немецких парламентариев на базу, после того как Бундестаг признал геноцид армян.

gursesintour.com

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