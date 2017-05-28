Дортмундская «Боруссия» выиграла Кубок Германии по футболу

28.05.2017 09:42   ·   0 комментариев

© 103tnn - fotolia.com

© 103tnn — fotolia.com

Дортмундская «» одержала победу над франкфуртским «Айнтрахтом» со счетом 2:1 в финальной матче Кубка Германии по футболу. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Берлине, сообщает tass.ru.

В составе победителей забитыми мячами отметились Усман Дембеле (8-я минута) и Пьер-Эмерик Обамейянг (67, с пенальти). У проигравших отличился Анте Ребич (29).

«Боруссия» стала обладателем Кубка Германии в четвертый раз в истории. В прошлый раз дортмундский клуб выигрывал кубок в 2012 году, когда в решающем матче победил «Баварию» (5:2). Свой первый титул в данном турнире «Боруссия» завоевала в 1965 году, обыграв в финале аахенскую «Алеманию». В чемпионате Германии нынешнего сезона «Боруссия» заняла третье место.

«» принимал участие в финале Кубка Германии в шестой раз. В последний раз франкфуртский клуб становился обладателем Кубка в 1988 году, когда в финале победил «Бохум» (1:0). В чемпионате Германии нынешнего сезона «» занял 11-е место.

Согласно правилам, обладатель Кубка Германии получает место в Лиге Европы. Поскольку «Боруссия» уже обеспечила себе место в Лиге Чемпионов, право выступить в Лиге Европы получит «Фрайбург», занявший седьмое место в чемпионате Германии.

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