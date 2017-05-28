В Эссене арестован подозреваемый террорист

28.05.2017 09:41   ·   0 комментариев

© NEWS&ART - Fotolia.com

© NEWS&ART — Fotolia.com

Специальное подразделение полиции арестовало одного из исламистов в Эссене (Essen). Он подозревается в том, что планировал . «Он находился под наблюдением», сказал Райнер Кок (Rainer Kock) из следственного отдела прокуратуры Эссена. 32-летний мужчина был арестован в прошлый четверг, 25.05.2017. Он собирался закупать оружие, однако, как заявили прокуратура и полиция, до сих пор нет никаких доказательств конкретной опасности теракта.

Следователи надеются получить новые сведения в суде. Обвинение хочет сделать заявление о выдаче ордера на . Задержанный гражданин Германии, как сообщает полиция, перешел в ислам. Государственной безопасности стало известно о его радикализации. Подозреваемый также уже был известен полиции. Спецназовцы задержали подозреваемого исламиста в округе Altenessen. Судя по всему, 32-летний мужчина не оказал сопротивления при задержании.

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