Менеджер Шумахера Кем о ситуации в семье

28.05.2017 09:36   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Netzwerk Recherche, YouTube

Видеокадр пользователя Netzwerk Recherche, YouTube

Даже через три с половиной года после несчастного случая с Михаэлем Шумахером его фанаты не знают точно, как он себя чувствует. Менеджер Шумахера (Sabine Kehm) объясняет в интервью «Redaktions-Netzwerk Deutschland», почему она и сейчас не хочет это менять: «Михаэль очень последовательно проводил четкую грань между публичной персоной и частным лицом. К этому всегда с пониманием относились фанаты и СМИ. Решение защитить частную жизнь от общественности было принято в интересах Михаэля».

День несчастного случая 29 декабря 2013 года Кем вспоминает и сегодня: «Я была у моих родителей, мы отмечали Рождество. Но на следующее утро я уже находилась в больнице в Гренобле». Кем говорит о «настоящей охотничьей лихорадке» в больнице: «Один журналист переоделся в священника, другой заявил, что он отец Михаэля. Сотрудникам больницы сначала не было понятно, кто на самом деле кем является. Это было трудное время».

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