Партнеры политиков на саммите G7: сорбет для мужа Меркель

28.05.2017 09:34   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Hot news 24h Today, YouTube

Видеокадр пользователя Hot news 24h Today, YouTube

В эти дни снова много слышно о Дональде Трампе и Ангеле Меркель, глобальном кризисе и национальной разобщенности. А что на самом деле делают политиков, которые прибыли вместе с ними в сицилийскую Таормину (Taormina) на ?

В пятницу, 26.05.2017, состоялся полет на вертолете над горой Этна (Ätna), а также посещение древнего театра Катания (Catania) и монастыря бенедиктинцев. На обед были поданы, в частности, листья тыквы – фирменное сицилийское блюдо. Вечером партнеры семи лидеров побывали на концерте Ла Скала в древнем театре Таормины и приняли участие в обеде президента Италии Серхио Мэттарелла (Sergio Mattarella). В субботу, 27.05.2017, состоялась экскурсия по Таормине, во время которой подавался сорбет и свежевыжатый сок из сицилийских апельсинов.

Самым известным лицом является Мелания Трамп (Melania Trump), жена президента США Дональда Трампа. С интересом наблюдают и за первым крупным международным выходом Брижит Макрон (Brigitte Macron), жены президента Франции Эммануэля Макрона. В кругу партнеров лидеров и в этом году всего один мужчина, который, вероятно, уже привык к этой роли: муж Ангелы Меркель Йоахим Зауэр. Вопреки некоторым заявлениям Филип Мэй (Philip May), муж премьер-министра Великобритании Терезы Мэй (Theresa May), пока еще не присоединился к участникам.

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