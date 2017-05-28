Мюнхен объявил войну одноразовым стаканчикам

28.05.2017 09:32   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя quer, YouTube

Видеокадр пользователя quer, YouTube

выступил против горы одноразовых стаканчиков, которые выбрасываются каждый день. Городской совет Мюнхена единодушно дал зеленый свет плану по предотвращению отходов, связанных с кофе и чаем на вынос. На первом этапе предполагается после летних каникул призывать людей с помощью плакатов, радиопередач, листовок и других мер перейти на многоразовые стаканчики для избегания отходов. Для этого предусмотрены около 400 000 евро. В то же время следует воздержаться от использования бумажных стаканчиков при выдаче напитков в городских кафе.

В других городах тоже предпринимаются действия для того чтобы остановить поток одноразовых стаканчиков. Фрайбург ввел многоразовую систему еще в ноябре прошлого года. Только в Мюнхене ежедневно используется около 190 000 одноразовых стаканчиков, а в Германии, по оценкам Немецкой экологической помощи (Deutsche Umwelthilfe), ежегодно почти три миллиарда. Строгими запретами проблема вряд ли решится. Самое главное – это осознание и изменение поведения. Поэтому рестораторов, торговлю, ассоциации и государственные органы также призывают обеспечить поддержку кампании против одноразовых стаканчиков.

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