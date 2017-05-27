В Германии задержали готовившего теракт мужчину

27.05.2017 09:41 · 0 комментариев

Полиция Германии задержала исламиста, которого подозревают в подготовке теракта, сообщает телеканал «МИР 24». Как уточняет ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов, задержанный — 32-летний гражданин ФРГ, ранее принявший ислам, арестован в городе Эссен.

Задержание прошло в четверг вечером. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее теракт произошел на стадионе английского города Манчестера, там взорвалась бомба. В результате погибли 22 человека, в том числе 12 детей, более 75 получили ранения.

По делу задержаны 10 человек. Как установила полиция, исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди планировал атаку в течение года.

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