Проведен краш-тест Porsche 911 GT3 RS из деталей Lego

27.05.2017 09:36 · 0 комментариев

В сеть выложено видео краш-теста модели Porsche 911 GT3 RS, собранной из набора Lego Technic, испытание провели Всеобщий немецкий автомобильный клуб (ADAC) и компьютерный журнал c’t.

В своем блоге ADAC пишет, что 911 GT3 RS является мечтой для многих. Модель Lego Porsche 911 GT3 RS — самый сложный автомобиль, который был разработан датскими дизайнерами конструктора. Он состоит из 2,7 тыс. деталей, стоимость модели — € 300 (около $ 336). Для того чтобы её собрать нужно совершить 856 операций. Конечный результат имеет функциональное рулевое управление, работоспособное двойное сцепление, коробку передач и поршневой двигатель, сообщили «Известия».

Редакторы c’t некоторое время назад открыли для себя данную модель и поскольку они испытывают все продукты, которые попадают им в руки, они решили подвергнуть испытанию и этот автомобиль из конструктора. Краш-тест проводился в ультра-современном комплексе ADAC, который расположен в немецком городе Ландсберг-ам-Лех. В 2016 году эксперты клуба разбили там 74 автомобиля.

«Задача заключалась в том, чтобы проверить этот маленький автомобиль в ситуации типичной аварии и создать реалистическую картину повреждений, — объясняет руководитель отделения краш-тестов Йоханнес Хаймаер, — мы разработали такой же аварийный стенд, как и для любого другого автомобиля, только в миниатюре».

В итоге Lego-Porsche разогнали до скорости в 46 км/ч. Как пишут эксперты ADAC, вопреки опасениям, у автомобиля не было никаких проблем с высокой скоростью. Но модель фактически разлетелась при ударе на части. Стоит отметить, что отдельные элементы почти не пострадали.

Напомним, Porsche 911 GT3 RS является одной из модификаций Porsche 997. На автомобиле стоит двигатель V6 объемом 3,8 л и мощностью 450 л.с., что на 35 л.с. больше, чем у стандартного Porsche 997 GT3.

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