В метро Берлина въехал автомобиль: шесть пострадавших

27.05.2017 09:34 · 0 комментариев

По лестнице станции метро в Берлине съехал автомобиль, из-за чего пострадали шесть человек. Полиция говорит о ДТП, и свидетели это подтверждают. Водитель малолитражки хотел, по данным полиции, увернуться от столкновения с велосипедистом. Он потерял контроль над своим транспортным средством и съехал вниз по лестнице на платформу станции Bernauer Straße.

По информации спасателей, автомобиль остановился на платформе. По данным пожарных, три человека получили легкие травмы, а три – средней тяжести. Они доставлены в больницу. Есть ли среди пострадавших водитель автомобиля и велосипедист, пока неизвестно. Большой контингент пожарных и полиции принял участие в спасательной операции. Присутствовали также полицейские с тяжелым вооружением.

Автомобиль, как свидетельствует пожарная служба, был эвакуирован из станции метро с помощью тяжелого оборудования. Для этого была использована кабельная лебедка. Движение поездов метро не было нарушено, хотя поезда не останавливаются на этой станции. Пересечение Bernauer Straße/Brunnenstraße было вечером полностью заблокировано.

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