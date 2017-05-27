Европа-парк откроет свой аквапарк в 2019 году

27.05.2017 09:32 · 0 комментариев

В немецком парке отдыха и развлечений Европа-парк начались работы по возведению аквапарка, который откроет свои двери в 2019-ом году.

На 95 гектарах развлекательного парка расположены около сотни аттракционов. Очередной новинкой Европа-парк станет собственный аквапарк, на сооружение которого потребуется 2,5 года.

Как пишет портал Quotidien du Tourisme, аквапарк разместится в коммуне Руст в 50 км от Страсбурга. Его площадь составит 46 гектар. В аквапарке найдутся развлечения на любой вкус, как в помещении (водяные горки), так и на открытом воздухе (большой бассейн).

Владелец Европа-парк Роланд Мак признается, что идею открытия аквапарка подсказали сами посетители. «Опросы, проводимые на протяжении нескольких лет, показали, что наши посетителя хотят увидеть здесь аквапарк. Мы не можем не отреагировать на такой посыл», цитирует портал.

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