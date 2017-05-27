Житель Германии выиграл 50 миллионов

27.05.2017 09:28   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя eurojackpotresults, YouTube

Видеокадр пользователя eurojackpotresults, YouTube

Игрок лотереи из федеральной земли Рейнланд-Пфальц выиграл в ходе последнего розыгрыша европейского джекпота главный приз в размере 50,3 млн. евро. Это самый высокий лотерейный приз, который когда-либо был выигран в Рейнланд-Пфальце, как объявила в пятницу вечером, 26.05.2017, организация Westlotto. В Хельсинки были вытянуты выигрышные номера 3, 11, 13, 15 и 23, а также два еврономера 1 и 9.

В соответствии с имеющейся информацией, в течение последних шести недель вырос до 50 миллионов евро. 228 137 евро были дважды выиграны в Баварии, один раз в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, а также в Дании и Финляндии.

В следующем розыгрыше в пятницу, 02.06.2017, европейский джекпот теперь снова измеряется его базовой суммой в размере 10 млн. евро. Принять участие в лотерее могут игроки из 17 европейских стран. Вероятность джекпота составляет 1 из 95 миллионов. Для этого нужно правильно ввести 5 из 50, а также 2 из 10 номеров.

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