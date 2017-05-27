Саммит G7 может закончиться фиаско

27.05.2017 09:25   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.n-tv.de

Скриншот с сайта www.n-tv.de

крупных западных индустриальных стран на Сицилии может закончиться катастрофой из-за блокады со стороны президента США Дональда Трампа (Donald Trump). В конце двухдневной встречи в итальянском городе Таормина (Taormina) из-за разногласий с Соединенными Штатами ожидается лишь краткое заключительное заявление. Разобщенность преобладала особенно в вопросах о свободной торговле, изменениях климата и кризисе беженцев.

Переговоры в течение ночи были трудными, хотя борьба шла только за минимальный консенсус. собирается только после саммита G7 принять решение о том, хочет ли он выйти из международного соглашения по климату, принятого в Париже.

Канцлер Германии Ангела Меркель и другие лидеры G7 использовали встречу, чтобы обратиться к Соединенным Штатам с призывом придерживаться обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. В споре о свободной торговле президент США придерживается своего курса ограничения и критикует Германию за то, что она продаёт в Соединенных Штаты больше, чем покупает. В политике беженцев Трамп помешал всеобъемлющему плану борьбы с кризисом и тем самым обидел хозяйку саммита – Италию.

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