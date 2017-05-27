В Германии за отказ от прививок могут ввести штрафы до 2500 евро

27.05.2017 09:23 · 0 комментариев

Правительство Германии планирует ввести штрафы до 2500 евро для родителей, которые отказываются вакцинировать детей. Министр здравоохранения Германн Грьое объяснил это эпидемией кори. «Смерти от кори не могут оставить никого равнодушным», — сказал он газете Bild, сообщает ВВС.

Правительство хочет, чтобы детские сады сообщали о родителях, которые не могут предоставить справку о прививках. По новому закону, без такой справки ребенка могут исключить из садика.

Как ожидается, проект планируют принять в следующем месяце. На этой неделе в городе Эссен от кори умерла мать троих детей.

За первые три с половиной месяца этого года в Германии зафиксировали 410 случаев кори. А за весь 2016 года — только 325.

Итальянское правительство на прошлой неделе также постановило, что родители обязаны привить детей от 12 распространенных болезней перед тем, как отдать их в школу. Среди этих заболеваний — корь, полиомиелит и гепатит B.

В Италии за неполный год зафиксировали в три раза больше случаев кори, чем за весь 2016 год.

В немецком Институте Роберта Коха говорят, что от кори надо вакцинировать не только детей, но и взрослых, родившихся после 1970 года, если их прививали от этой болезни только раз либо не прививали вообще.

ipress.ua/ru

вакцинация, здравоохранение, Корь, прививки, смерть