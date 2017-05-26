Для рок-фестивалей в Германии протянут пивопровод

26.05.2017 09:41   ·   0 комментариев

Фото с сайта www.euromag.ru

Фото с сайта www.euromag.ru

Посетителей немецкого музыкального фестиваля будут снабжать пивом по подземному трубопроводу. Сеть труб, по которым будут подавать на , проложат под землей на глубине 70 сантиметров. Длина пивопровода составит около семи километров, сообщает Deutsche Welle.

Раньше пиво ежедневно привозили на грузовых автомобилях, а затем распределяли среди участников в бочках. По мнению организаторов мероприятия, позволит обойтись без грузовиков, которые повреждают почву и мешают использовать территорию фестиваля в сельскохозяйственных целях.

Wacken Open Air считается крупнейшим в мире фестивалем тяжелой музыки. Каждый год его посещают около 75 тысяч человек. За три дня они выпивают в среднем по 5,1 литра пива.

В этом году Wacken Open Air начнется 3 августа и продлится до 5 августа. Ожидается, что в нем примут участие около 150 групп, в том числе Megadeth, Alice Cooper, Amon Amarth, Volbeat, Marilyn Manson, Accept, Status Quo, Turbonegro и Dillinger Escape Plan.

www.euromag.ru

Теги: 

, , , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Anzeige

Присоединяйся!