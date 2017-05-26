Пассажиры авиакомпании Air Berlin остановили самолёт из-за отверстия

26.05.2017 09:39 · 0 комментариев

Перед рейсом авиакомпании Air Berlin из Дюссельдорфа в Штутгарт в фюзеляже самолета после посадки пассажиров было обнаружено отверстие. По сообщению одного из пассажиров на Facebook, экипаж самолета собирался взлетать, хотя пассажиры указывали на дефект.

В своём заявлении Air Berlin утверждает, что капитан начал профилактический осмотр самолета перед стартом, так называемый Walk Around, когда пассажиры уже были допущены на борт. «Во время посадки капитан прервал осмотр, чтобы заняться другими приготовлениями к полету в кабине самолета. Потом капитан продолжил осмотр и, в конце концов, объявил самолет непригодным для полета».

Другой самолет в качестве замены доставил пассажиров в Штутгарт с опозданием в два с половиной часа. Дефектный самолет, как сообщается, не является частью флота Air Berlin. Авиакомпания зафрахтовала его в итальянской Mistral Air.

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