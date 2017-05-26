Жители Германии игнорируют заботы из-за Трампа и Брексита
26.05.2017 09:37 · 0 комментариев
Удивительно, но настроение немецких потребителей повышается. В связи с продолжающимся хорошим положением на рынке труда потребительское доверие достигло самого высокого уровня за последние 16 лет. Таким образом, лёгкая отрицательная тенденция остановлена. Потребительский климат, который определяется экспертами GfK, неожиданно вырос в июне с 0,2 до 10,4 пунктов, как сообщили исследователи рынка из Нюрнберга.
По данным исследования, потребители больше уверены в экономике и их собственной финансовой ситуации. Готовность делать крупные покупки высока, несмотря на мини-снижение. Барометр немного упал в марте и апреле, в том числе также из-за роста инфляции и неопределенности в экономической политике президента США Дональда Трампа (Donald Trump).
Теперь индикатор поднялся во второй раз подряд, достигнув самого высокого уровня с октября 2001 года. Эксперты ожидали только застоя, но потребители, несмотря на глобальные экономические риски, уверены в экономике впервые за последние два года. По данным анализа исследователей, «по-прежнему отличное положение на немецком рынке труда» питает именно этот оптимизм.
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потребители, рынок труда, экономика
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