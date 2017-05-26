Престижный американский журнал: «Германия тайно создаёт европейскую армию»

26.05.2017 09:34 · 0 комментариев

После недавнего нацистского скандала в Бундесвере неспокойно. Теперь иностранные военные эксперты снова более внимательно присматриваются к армии, но по совершенно другим причинам. Повышенное внимание вызвано публикацией престижного внешнеполитического журнала США «Foreign Policy». В статье говорится: «Германия тайно создаёт европейскую армию под своим контролем».

На первый взгляд, звучит как теория заговора. Но за кричащим заголовком стоит меткое наблюдение, как подтвердил политолог и военный эксперт Йоханнес Варвик (Johannes Varwick) из Университета Мартина Лютера Галле-Виттенберг (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg). Это означает, что Германия хочет создать европейскую армию. Основанием для статьи о европейской армии является партнерство в рамках совершенно новой программы НАТО «Рамочная национальная концепция» («Framework Nation Concept»).

В рамках этого оборонного проекта бригада чешской армии и бригада румынской армии прикрепляются к немецкому Бундесверу. И не только в случае миссии НАТО. Как сообщили немецкие СМИ ещё в феврале, эти подразделения в будущем должны поддерживать 10-ю танковую дивизию Бундесвера и 81-ю механизированную бригаду дивизии сил быстрого реагирования (Division Schnelle Kräfte). Чехия и Румыния предоставляют Бундесверу соответственно от 1500 до 5000 солдат. Это, конечно, ещё не европейская армия, но уже шаг в этом направлении.

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