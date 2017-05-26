День Церкви в Берлине: Обаму встретили как суперзвезду

26.05.2017 09:32 · 0 комментариев

В связи с 36-м Днём евангелистской церкви в четверг, 25.05.2017, Берлин посетил бывший президент США Барак Обама (Barack Obama), который вместе с канцлером Ангелой Меркель принял участие в дискуссии у Бранденбургских ворот. Он высказался за миграционную политику Меркель и похвалил ее «выдающуюся работу».

Бурные аплодисменты и громкие крики раздаются, когда на сцену выходит суперзвезда. Или когда бывший президент США Барак Обама, хотя и поседевший, но по-прежнему непринужденный, выступает перед публикой и очаровательно улыбается на камеру. Полтора часа бывший президент США потратил на дискуссию перед публикой и последующую сессию вопросов и ответов.

Однако осуждающие выкрики и свист также были слышны. Они зазвучали, когда Меркель заявила, что людей без права пребывания будут быстрее возвращать на родину. Однако Обама поддержал её. Он попросил посетителей Дня Церкви понять сложный выбор, который пришлось сделать Меркель. Очевидно, что Меркель и Обама хорошо понимают друг друга и раньше охотно сотрудничали. У них похожая точка зрения на мир и похожий стиль политики.

Бранденбургские ворота, День церкви, Меркель, Обама