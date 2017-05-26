Трамп в Брюсселе: «Немцы злые, очень злые»

26.05.2017 09:30 · 0 комментариев

На встрече с лидерами ЕС Дональд Трамп (Donald Trump) подверг Германию массированной критике. Издание SPIEGEL узнало от участников встречи точную формулировку его высказывания. Президент США ожесточенно критиковал в Брюсселе профицит торгового баланса Германии. «Немцы злые, очень злые», сказал Трамп. Далее он заявил: «Посмотрите на миллионы автомобилей, которые они продают в США. Ужасно. Мы это остановим».

На встрече глава комиссии ЕС Жан-Клод Юнкер (Jean-Claude Juncker) стал на сторону граждан Германии и возразил Трампу. Свободная торговля идёт на пользу всем, сказал президент Еврокомиссии. Юнкер, как отметили участники встречи, попытался соблюдать дружественный тон, но по-прежнему оставался жёстким в этом вопросе.

Германия в течение нескольких лет экспортирует больше, чем импортирует. Трамп и раньше критиковал излишки немецкой внешней торговли, он критически высказался об этом в интервью газете «Bild» ещё до вступления в должность. Уже тогда его беспокоили немецкие автомобили на улицах Нью-Йорка. Новый президент США считает немецкий профицит несправедливым, потому что он соответствует дефициту торгового баланса в других странах, особенно, как он считает, в Соединенных Штатах. Из-за положительного сальдо торгового баланса на федеральное правительство оказывается давление также и в ЕС.

Брюссель, критика, торговля, Трамп