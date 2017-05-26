О 30-дневном отпуске многие жители Германии могут только мечтать

26.05.2017 09:28 · 0 комментариев

Недавнее исследование трудовых договоров показывает, что в Германии существует несправедливость в отношении количества отпускных дней. Между некоторыми секторами наблюдаются значительные различия. В прошлом году жители Германии провели в путешествиях 13 дней. Казалось бы, остаётся ещё много свободного времени, ведь граждане ФРГ получают от работодателя в среднем почти 28 свободных дней. При расчёте на основе пятидневной рабочей недели это составляет почти шесть недель.

Но более пристальный взгляд на трудовые договора свидетельствует о том, что у большинства граждан Германии остается не так уж и много свободного времени после вычета 13 дней. Это связано с наличием больших различий в длительности отпусков. Например, почти каждый четвёртый работник гостиничного и ресторанного бизнеса имеет право на отпуск длительностью только 24 дня. Таким образом, эта отрасль особенно «скупа» в отношении отпускного времени для сотрудников.

24 дня могут быть даже меньше, чем это звучит. Некоторые работодатели вычисляют отпуска на основании шестидневной рабочей недели. Таким образом, сотрудники получают только четыре недели отпуска. Это предписанный законом минимум. Полной противоположностью является финансовый сектор, так как банковским работникам, очевидно, не только хорошо платят. Почти 90 процентов сотрудников имеют также 30 дней отпуска.

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