Германия потратила на беженцев 20 млрд. евро за год

24.05.2017 09:58 · 0 комментариев

Правительство Германии выделило земельным и коммунальным властям в 2016 году 9,3 млрд. евро на расходы, связанные с беженцами. Об этом сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на доклад, который сегодня, 24 мая, будет представлен на обсуждение кабинета министров, пишет korrespondent.net.

Из этих денег 5,5 млрд. пошли на поддержку мигрантов, чьи заявления на предоставление им статуса беженцев находятся еще в стадии рассмотрения. Еще 2 млрд. евро предназначены на мероприятия по интеграции, 400 млн. – на строительство и оборудование общежитий, 350 млн. – на поддержку несовершеннолетних беженцев, прибывших на территорию Германии без сопровождения родителей.

Кроме того, правительство ФРГ выделило свыше 11 млрд. евро на мероприятия, которые должны ликвидировать, или, как минимум, сократить причины бегства людей из своих стран.

Координатор по делам беженцев, глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер заявил, что поток мигрантов в Европу постепенно ослабевает. Резко сократился приток беженцев из Турции в Грецию. Не увеличивается число мигрантов, попадающих в Европу по средиземноморскому маршруту из Ливии в Италию.

«Наши мероприятия по улучшению ситуации в Ливии, Мали и Нигере начинают приносить первые плоды», – сказал Альтмайер.

Как сообщал Корреспондент.net, в Европу хотят попасть почти семь миллионов беженцев. Главными маршрутами их движения остаются балканский и средиземноморский.

беженцы, мигранты, экономика