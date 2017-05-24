Полиция ранила мужчину, угрожавшего ножом врачу

24.05.2017 09:56   ·   0 комментариев

© Christian Müller - Fotolia.com

© Christian Müller — Fotolia.com

В ночь на субботу, 20.05.2017, в Вильдау (Wildau), Даме-Шпреевальд (Dahme-Spreewald), полицейские ранили 42-летнего мужчину в ногу. До этого мужчина угрожал врачу скорой помощи и санитару ножом, чтобы избежать госпитализации в стационар.

Когда прибыли вызванные полицейские, мужчина начал угрожать также им. После этого один из полицейских применил огнестрельное оружие. Врача скорой помощи вызвали родственники 42-летнего мужчины, так как он повел себя агрессивно. Как это обычно принято в случае применения полицейскими огнестрельного оружия, государственная прокуратура начала юридическую проверку инцидента.

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