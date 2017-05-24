В Дортмунде женщина родила ребенка на станции метро

24.05.2017 09:53 · 0 комментариев

По счастливой случайности клиника госпиталя святого Йозефа (Josefs-Hospital) оказалась на пути Несрин (Nesrine) и Али Сабра (Ali Sabra). Супружеская пара приехала в центр города, чтобы погулять и сделать покупки. Еще утром беременная на позднем сроке 29-летняя женщина посетила врача для обычного обследования. Однако внезапно у Несрин Сабра начались схватки.

Вместе со своим мужем и двумя маленькими детьми она села в поезд метро, чтобы ехать домой, но не доехала. Схватки были настолько сильными, что она не смогла ехать дальше. На станции метро, которая находится непосредственно под клиникой, женщина вышла и сказала мужу, что ей нужно сесть. Буквально через несколько секунд она закричала: «Ребенок рождается».

Муж поспешил в больницу за помощью. Однако не врачи и акушерки помогли ребенку родиться, а сотрудница клиники, которая случайно ожидала поезда на перроне. Она не медицинский сотрудник, а служащая в администрации. Все прошло хорошо, мать и ребенок здоровы.

метро, роды, рождение