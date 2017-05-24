Мюнхенские университеты получили антипремию

24.05.2017 09:51 · 0 комментариев

Нежелательную премию получили два мюнхенских университета – университет имени Людвига Максимилиана и Технический университет – за плохую защиту данных. Эту награду им присвоило жюри организации «Big Brother Award». Антипремия присуждается активистами по защите данных уже в течение 17 лет тем учреждениям и лицам, которые, по их мнению, особенно легкомысленно обращаются с данными, подлежащими защите.

Мюнхенские университеты выбраны в связи с тем, что они сотрудничают с провайдером онлайн-курсов Coursera и представляют через этого провайдера свои открытые онлайн-курсы, так называемые курсы Mooc («Massive Open Online Courses»). Как мюнхенские студенты, так и пользователи со всего мира могут проходить там, к примеру, видео-лекции и получать за это баллы.

В настоящее время участие в мюнхенских курсах Mooc является для студентов добровольным. Инициаторы «Big Brother Award» рассматривают свою премию как «предупреждение вузам о том, чтобы они не делали обязательными онлайн-курсы через провайдеров, которые вызывают сомнение относительно технических возможностей по защите данных».

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