Близнецы федеральных земель: Северный Рейн-Вестфалия похожа на Саудовскую Аравию, а Гамбург – на Анголу

24.05.2017 09:49 · 0 комментариев

Если бы федеральные земли были самостоятельными государствами, они могли бы конкурировать с самыми сильными экономиками мира. В частности, если бы федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия отделилась от Германии, она вошла бы в число 20 самых мощных государств, а у некоторых других были бы очень неожиданные государства-близнецы. По данным Международного валютного фонда (Internationaler Währungsfonds), Северный Рейн-Вестфалия находится на одном уровне с Саудовской Аравией и Швейцарией.

Бавария, вторая по уровню ВВП (568 миллиардов евро), в мировом сравнении отстает от Северного Рейна-Вестфалии только на три позиции. Баварскую экономику можно сравнить в цифровом выражении с Аргентиной, а учитывая говядину и футбол как основные продукты, также некоторым образом и по содержанию.

Третьей по экономическим показателям в прошлом году стала федеральная земля Баден-Вюртемберг (477 миллиардов евро). Она находится примерно на одном уровне со Швецией и в мировом масштабе отставала бы от Баварии тоже только на три позиции. Таким образом, три самые мощные федеральные земли, будучи самостоятельными государствами, принадлежали бы к 25 самым сильным экономикам мира. Их совместный ВВП был бы выше, чем ВВП Италии, а она является третьей по величине экономикой ЕС.

Однако, после этого немецкая экономическая мощь резко снижается. Рейнланд-Пфальц соотносится с крупным центрально-азиатским государством Казахстан, территория которого в восемь раз больше территории Германии. ВВП Гамбурга сравним с Анголой, но по размерам Гамбург в 1650 раз меньше. Также в отношении Заарланда и Азербайджана, Саксонии-Ангальт и Узбекистана, а также Бранденбурга и Кении существуют подобные абсурдные сравнения.

ВВП, федеральные земли, экономика