Гёте-институту вручат награду за экологический проект

23.05.2017 10:08 · 0 комментариев

Проект Гёте-института «Школа за экологию» уже достиг заметных результатов в этой области. В этом году он был отмечен Советом по устойчивому развитию (RNE) как один из лучших проектов в сфере устойчивого развития за 2017 год и получил звание «Трансформационного проекта». Награда будет вручена 29 мая 2017 года в Берлине в присутствии канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!» — конкурс для школьников 7-11 классов, в котором на данный момент приняло участие 600 школ из 12 стран – это около двух тысяч учащихся и более 1200 педагогов.

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