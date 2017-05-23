Гёте-институту вручат награду за экологический проект

23.05.2017 10:08   ·   0 комментариев

© Alx - Fotolia.com

© Alx — Fotolia.com

Гёте-института уже достиг заметных результатов в этой области. В этом году он был отмечен Советом по устойчивому развитию (RNE) как один из лучших проектов в сфере устойчивого развития за 2017 год и получил звание «Трансформационного проекта». Награда будет вручена 29 мая 2017 года в Берлине в присутствии канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!» — для школьников 7-11 классов, в котором на данный момент приняло участие 600 школ из 12 стран – это около двух тысяч учащихся и более 1200 педагогов.

www.euromag.ru

Теги: 

, , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Anzeige

Присоединяйся!