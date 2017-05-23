Германия и Франция хотят стабилизировать евро

23.05.2017 10:05 · 0 комментариев

Германия и Франция активизируют попытки укрепить еврозону и создают для этого совместную рабочую группу. Об этом заявили министры финансов ФРГ и Франции Вольфганг Шойбле и Брюно Ле Мэр по окончании встречи в Берлине.

Берлин и Париж намерены ускорить принятие решений, направленных на усиление европейского валютного союза, и ко времени проведения в июле совместного заседания советов министров двух стран специальная рабочая группа должна представить на рассмотрение конкретные предложения по стабилизации еврозоны.

Оба государства выступают за то, чтобы придать интеграции еврозоны «новую динамику», заявил французский министр, уточнив, что в этой области предстоит много работы и ее следует делать сообща.

Шойбле заявил о таких намерениях, как введение общего налогового права для предприятий или общей основы исчисления корпоративного налога.

Комиссар Европейского союза по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси приветствовал германско-французскую инициативу. Сотрудничество двух крупнейших экономик Евросоюза очень важно, но к нему следует привлечь и другие страны еврозоны, отметил он.

Напомним, государства-члены ЕС должны воспользоваться благоприятной конъюнктурой, складывающейся в результате экономического восстановления, для проведения структурных реформ, стимулирования инвестиций и укрепления государственных финансов, призывают рекомендации Еврокомиссии.

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