Немецкий экспорт в США заметно вырос в 1-м квартале, несмотря на протекционистскую угрозу

23.05.2017 10:04 · 0 комментариев

В первом квартале 2017 года немецкий экспорт в США подскочил на 8 процентов, показали данные, опубликованные в понедельник, что свидетельствует о процветании двусторонней торговли, несмотря на протекционистскую риторику президента США Дональда Трампа.

Американские клиенты приобрели товаров у крупнейшей экономики Европы на сумму 29,1 млрд. евро, что удостоило США статуса крупнейшего клиента для продуктов «Сделано в Германии», согласно данным Федерального статистического управления, которые рассмотрены агентством Reuters.

Так как немецкие клиенты импортировали в январе-марте намного меньше товаров из США, положительное сальдо торгового баланса Германии с США увеличилось почти до 14 млрд. евро в первом квартале. Это самый большой двусторонний профицит с одной страной для Германии.

Сила экспорта Германии, дефицит торгового баланса США и меры по защите производителей с импортными пошлинами будут занимать важное место в повестке дня переговоров между министром экономики Брижитт Зигрис и коллегами из США, такими как Уилбур Росс и Роберт Лайтхизер, в Вашингтоне на этой неделе.

Германия, которая является председателем группы G20 — крупнейших развитых и развивающихся стран мира — выступает в защиту свободной и открытой торговли, основанной на совместно согласованных правилах Всемирной торговой организации (ВТО).

Протекционистская риторика Трампа и спор о преимуществах свободной торговли, вероятно, также будут доминировать в повестке дня саммита G20, который должен состояться в Гамбурге в июле, хотя первоначальные опасения среди немецких политиков и бизнес-менеджеров в экономическом центре Европы ослабли.

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